"الثالث خلال شهر"... زلزال قوي يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال كبير بقوة 5.5 على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، سواحل ألاسكا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 26 كيلومترا جنوبي ساند بوينت بألاسكا.

وأشارت الهيئة إلى أن تم تحديد مركز الزلزال حيث وقع على عمق وصل إلى 44 كيلو مترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 55.097 درجة شمالا وخط طول 160.481 درجة غربا.

يعتبر هذا الزلزال هو الثالث خلال شهر، بعد وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر على مسافة 75 ميلا من مدينة تشيغنيك، الأربعاء 22 يوليو/تموز الجاري.

Prelim M5.5 Earthquake Alaska Peninsula Jul-27 19:34 UTC, updates https://t.co/5qkO3kyQoA — USGSted (@USGSted) July 27, 2020

وحذر مركز رصد الزلازل الأمريكي، وقتها، من خطر وقوع تسونامي في سواحل ألاسكا الجنوبية.

فيما كان الزلزال الأول خلال الشهر الجاري، وقع بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية ألاسكا.

وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني، أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع فيها زلازل أكثر من أية منطقة أخرى في الولايات المتحدة.