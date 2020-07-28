بالفيديو... سفير الولايات المتحدة لدى سيئول يحلق شاربه... والسبب

قام السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، بحلاقة شاربه بسبب موجة الانتقادات التي وجهت إليه من قبل سياسيين وأفراد من الجمهور الكوري الجنوبي.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تعرض السفير الأمريكي لانتقادات متكررة من قبل وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، واتهم بالغطرسة حتى إن شاربه تحول إلى مسألة خلافية، حيث رأى كثيرون أن في شاربه إشارة إلى الحكام التابعين للإمبراطورية اليابانية في حقبة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة في الفترة الممتدة من عام 1910 إلى 1945.

— The New York Times (@nytimes) July 27, 2020

ومن جانبه أعلن السفير، وهو أمريكي الأب وياباني الأم، أنه سيحلق شاربه فقط إذا استطاع شخص أن يقنعه بأنه سيضر بالعلاقات الأمريكية - الكورية، في إشارة إلى أن مظهره هو مسألة شخصية وأن منتقديه "ينتقون أجزاء من التاريخ".

لكنه نشر تسجيلاً مصوراً لنفسه في عطلة نهاية الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحلق شاربه في صالون حلاقة كوري تقليدي، مشيراً إلى أنه قام بذلك بسبب الحر بينما كان يضع كمامة للوقاية من كوفيد-19.

— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

وقال في تغريدة : "سعيد بما قمت به. كان علي إبقاء الشارب أو الكمامة. الصيف حار جداً في سيئول ورطب لتحمل كليهما. إرشادات كوفيد مهمة وأنا شخص أضع الكمامة".