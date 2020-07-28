جونسون يحارب "سمنة" البريطانيين بالدراجات

قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يسعى إلى بناء آلاف الأميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية.

وتابع جونسون، أنه يسعى إلى حض البريطانيين على التحرك للحفاظ على صحتهم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر جونسون أن وجود بنية تحتية جيدة تجعل الناس يثقون في استخدام الدراجات الهوائية.

وأجبرت المطاعم في بريطانيا على وضع عدد السعرات الحرارية إلى جانب كل وجبة فيها.

وحسب الحكومة البريطانية، يتخطى وزن البالغين المعدل الصحي والطبيعي، تزامنا مع فيروس كورونا القاتل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وتكلف خطة جونسون لبناء آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية، 2.6 مليار دولار.