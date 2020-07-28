رغم تصريحات أنقرة... أثينا تعلن الإبقاء على حالة التأهب في المتوسط

أعلنت اليونان أنه وبالرغم من تراجع تركيا عن التصعيد في المتوسط فإنها ستبقي على قواتها في حالة تأهب كامل.

وقالت الخارجية في بيان: "رغم تراجع تركيا عن التصعيد في المتوسط، سنبقي على حالة تأهب قواتنا هناك، ولن نقبل المساس بحقوقنا في التفاوض".

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية التركية إبراهيم قالن أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "استعداد تركيا لإجراء حوار مع اليونان يتضمن جميع القضايا من دون شروط مسبقة، معربا عن قناعته بإمكانية توقيع اتفاقية مع أثينا".

وشدد قالن في تصريحات مع شبكة "سي إن إن ترك" على "عدم إمكانية رسم أية خريطة طاقة في البحر المتوسط من خلال تجاهل تركيا"، مؤكدا "وجود إمكانية لإجراء أعمال مشتركة في المناطق المتنازع عليها في البحر المتوسط".

كما أشار الناطق باسم الرئاسة التركية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان "قرر تأجيل أعمال سفينة التنقيب أوروتش رئيس في شرق البحر المتوسط طالما المباحثات مع الجانب اليوناني مستمرة".

وأدى النزاع حول حقوق المعادن في قاع البحر إلى زيادة انتشار القوات البحرية من قبل كلا البلدين العضوين بالناتو في المنطقة، حيث تم إرسال سفينة أبحاث تركية لمهمة مسح جيولوجي.