الكشف عن عمليات اختراق لحسابات المشاهير قبل سنوات في موقع "تويتر"

تجسس متعاقدو "تويتر" على المشاهير قبل سنوات من ما يعرف بالاختراق الكبير، بشأن عملية احتيال تتعلق بعملة بتكوين، والذي سمح للمتسللين باختراق بعض الحسابات الأكثر شهرة.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" استخدم متعاقدو موقع "تويتر" أدوات المنصة الداخلية للتجسس على بعض المشاهير، فيما كافحت شركة "تويتر" لسنوات من أجل مراقبة العدد المتزايد من الموظفين والمتعاقدين الذين لديهم القدرة على إعادة تعيين حسابات المستخدمين وتجاوز إعدادات الأمان الخاصة بهم.

واستشهد التقرير بشهادات موظفين سابقين الذي قالوا إنهم كانوا على معرفة بالعمليات الأمنية للشركة، فقد جرى تحذير الرئيس التنفيذي "لتويتر" جاك دورسي، ومجلس الإدارة بشأن هذه المشكلة عدة مرات منذ عام 2015.

وقال الموظفون: "إن إشراف تويتر على 1500 عامل قاموا بإعادة ضبط الحسابات ومراجعة انتهاكات المستخدم والرد على انتهاكات المحتوى المحتملة لمستخدمي الخدمة البالغ عددهم 186 مليون مستخدم يوميًا كان مصدر قلق متكرر".

وذكرت "بلومبرغ" أن عناصم التحكم كانت سهلة الاختراق لدرجة أنه في مرحلة ما بين عامي 2017 و 2018، قام بعض المتعاقدين بصناعة استفسارات وهمية في مكتب المساعدة.

وسمحت هذه الاستفسارات الوهمية للمتعاقدين بالنظر في حسابات المشاهير لتتبع البيانات الشخصية، من ضمنها مواقعهم التقريبية التي تم الحصول عليها من عناوين بروتوكول الإنترنت الخاص بأجهزتهم.