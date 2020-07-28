بالفيديو... راجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة

أجرت مختلف وحدات الحرس الثوري الإيراني تمرينا على تدمير حاملة طائرات أمريكية مفترضة في منطقة الخليج.

وفي هذه المناورات التي انطلقت صباح الثلاثاء، أجرت مختلف الوحدات منها البحرية والخاصة والصاروخية والضفادع البشرية بتمرين عمليات مواجهة وتدمير حاملة طائرات أمريكية مفترضة.

مراحل #رزمایش بزرگ #پیامبر_اعظم (ص) / شبیه سازی حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی

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ما برای #ضربه_متقابل آماده میشوم اما در زمان و مکانی خود آنرا تعیین خواهیم کرد👊💪 pic.twitter.com/krLurdG9gC — Mehran Sadrerezvani (@mehran_sadr65) July 28, 2020

وفي هذا التمرين أطلقت الوحدات الصاروخية والزوارق السريعة نيران كثيفة بواسطة راجمات القذائف وصواريخ كروز وكذلك أطلقت مروحيات القوة البحرية للحرس الثوري صواريخ كروز، لمواجهة وتدمير حاملة الطائرات الأمريكية المفترضة.

روابط عمومی سپاه از آغاز مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. در این رزمایش یگان‌های مختلف سپاه انهدام و مقابله با ناو هواپیمابر آمریکایی را تمرین کردند. برای نخستین بار رصد منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی ماهواره نور صورت می پذیرد. pic.twitter.com/adc6xt3z6b — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 28, 2020

وفي جانب من التمرين، نفذت قوات الضفادع البشرية ومغاوير القوة البحرية للحرس الثوري عمليات تدمير جسر القيادة لحاملة الطائرات الأمريكية المفترضة.