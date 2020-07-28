السجن 12 عاما والغرامة لرئيس وزراء ماليزيا السابق

أصدرت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، حكما على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاما وغرمته 210 ملايين رينجيت (49.4 مليون دولار) بعدما أدانته بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).

وقضت المحكمة، بحسب وكالة "رويترز"، كذلك بسجنه عشر سنوات عن كل واحدة من ثلاث تهم بخيانة الأمانة وثلاث تهم بغسل الأموال من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من وحدة إس.أر.سي التي كانت تابعة للصندوق.

وأمر قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي بأن تنفذ الأحكام بالتزامن مع بعضها البعض.