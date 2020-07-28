إسبانيا تأمل في حوار حقيقي مع تركيا حول التنقيب عن النفط شرقي المتوسط

عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا جونثاليث لايا، اليوم الثلاثاء، عن أملها في إجراء حوار حقيقي مع أنقرة بشأن التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط بعد أن أبدى نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو استعدادا للشروع في محادثات في هذا الصدد.

وقالت جونثاليث لايا في مؤتمر صحفي بأثينا عقب زيارة لتركيا، إن جاويش أوغلو أبدى استعدادا لوقف التنقيب في المنطقة لشهر على الأقل، "ينبغي تحويل ذلك إلى فعل. ليس كافيا أن تقول إنك تريد الحديث".

وأفاد مسؤول تركي رفيع المستوى عقب زيارتها بأن بلاده قد توقف عمليات استكشاف موارد الطاقة في المنطقة انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وقالت الوزيرة الإسبانية، بحسب وكالة "رويترز"، "آمل أن تتحول هذه الرسالة إلى واقع ملموس".

وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص بشأن مطالبات بالأحقية في احتياطيات بحرية. وترفض الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا، خطة تركيا للتنقيب في المنطقة الواقعة بين قبرص وكريت.