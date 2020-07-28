قناة عبرية تنشر صورة لمجندة إسرائيلية تقول إنها كشفت خلية لـ"حزب الله"

نشرت قناة عبرية صورة تقول إنها لمجندة إسرائيلية كشفت خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني كانت تنوي تنفيذ هجوم على الحدود الشمالية.

وبحسب القناة 13 العبرية إن هذه المجندة تقف وراء كشف خلية "حزب الله" التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في جبل الروس على الحدود مع لبنان يوم أمس.

وقال مراسل القناة أور هيلر إن المجندة التي رصدت بالأمس الخلية التي كانت تنوي تنفيذ الهجوم في جبل الروس على الحدود الشمالية هي المجندة "س" وتعمل في وحدة الرصد (شاحف) التابعة للكتيبة 91.

כל הכבוד לך טוראית ס׳ התצפיתנית מגדוד האיסוף שחף של אוגדה 91 שזיהית אתמול את חוליית החיזבאללה בדרך לפיגוע בהר דב. זה תפקיד קשה ושוחק. גאים בך בחזרה. ושמח שאת רואה חדשות בערוץ הנכון... pic.twitter.com/2jxIqGwcLM — Or Heller אור הלר (@OrHeller) July 28, 2020

​وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إحباطه "عملية تخريبية" حسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس، حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين والتي تسللت أمتارا معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وتابع: "لا نعرف وضع المخربين الصحي ورصدت إصابة عدد منهم. تتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية إلى الروتين. أيام معقدة ومتوترة أمامنا".