"مشهد تاريخي غير مسبوق"... إسرائيل تعلق على بداية موسم الحج

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بدء موسم الحج في مكة، واصفة الطواف حول الكعبة في ظل أزمة كورونا، بالمشهد "التاريخي".

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة لأولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة.

وعلقت قائلة "مكة الآن... مشهد تاريخي غير مسبوق وجميل".

وأضافت "حجاج بيت الله الحرام يباشرون أولى مناسك الحج بالطواف حول الكعبة محافظين على التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض".

وتابعت "اللهم تقبل منهم يارب العالمين".

وأتمت "نهنئ الجميع ونتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. كل عام وأنتم بخير".

وبدأ الحجاج المسلمون، اليوم الأربعاء، المناسك بالصعود إلى مشعر منى، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم.

​وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج، في حين أن الأعداد تكون عادة بحدود 2.5 مليون سنويا.