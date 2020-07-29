وزير الدفاع الإسرائيلي يقدم مقترحا إلى إيران وسوريا ولبنان... فيديو

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، لـ "حزب الله" اللبناني، بقدرات بلاده العسكرية، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال غانتس، خلال زيارته قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع: "لدينا قدرة على العمل في أي نطاق وبيقظة عملياتية غير مسبوقة".

وتابع: "اقترح على جميع دول المنطقة، القريبة والبعيدة، إيران ولبنان وسوريا، أن تتذكر أن لدى إسرائيل قدرة لا حصر لها، ونعرف كيف نستخدمها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".