رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في قفص الاتهام

قرر الادعاء العام السويسري، اليوم الخميس، فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بسبب تهم فساد.

وبحسب بيان للادعاء السويسري، نشر على موقع المجلس الاتحادي السويسري، اليوم، فإن "المدعي الاتحادي الخاص يتقدم بطلب إلى لجنة الحصانة بالمجلس الوطني ولجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الولايات (البرلمان السويسري) للشروع في إجراء تحقيق جنائي ضد المدعي العام مايكل لوبر".

وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه، يبدأ المدعي الخاص ستيفان كيلر فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو وكبير المدعين العامين في كانتون فاليز، رينالدو أرنولد، الذين لا يتمتعون بالحصانة".

وبحسب البيان، فإن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أنه فيما يتعلق بالاجتماعات بين المدعي العام مايكل لوبر ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو وكبير المدعين العامين في فالي فالي، هناك مؤشرات على السلوك الإجرامي".