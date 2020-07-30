فريق ترامب يعلق على إعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية

أعلن الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي أن التغريدة حول تأجيل الانتخابات الرئاسية كانت مجرد بلاغ فقط.

وأضاف الفريق أن الرئيس ترامب تساءل عما إذا كان من الممكن تأجيل الانتخابات الرئاسية لتجنب التصويت عبر البريد بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال إنه إذا كان هناك تصويت عام بالبريد، فإن "انتخابات 2020 ستكون الانتخابات الأكثر خللا وتزويرا في التاريخ".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، هوجان جيدلي، في بيان مكتوب: "إن الرئيس يثير فقط مسألة الفوضى التي أحدثها الديمقراطيون، الذين يصرون على أن التصويت يجب أن يتم عن طريق البريد".

ويشار إلى أن هناك جدل واسع في الولايات المتحدة حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تفشي مرض "كوفيد-19".

وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن عدم ثقته بالتصويت عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تزوير الانتخابات.