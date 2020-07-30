بومبيو: واشنطن تعتزم سحب قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو 2021

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر أيار/ مايو 2021

موسكو - سبوتنيك. وقال بومبيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس اليوم الخميس:

"لقد قلصنا حجم قواتنا هناك بمقدار النصف، ونعتزم مواصلة تقليصها... لقد عقدنا اتفاقا. سنسحب قواتنا من هناك. أعتقد أن هذا سيحدث بحلول شهر أيار/ مايو من العام المقبل".

يذكر أنه في أواخر شهر شباط/ فبراير، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، الذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان في آذار/ مارس، بعد صفقة لتبادل الأسرى.