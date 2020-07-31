تسجيل
14:23 GMT31 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اليونيسيف

    تسبب تسمم ثلث أطفال العالم... اليونيسف تحذر من "أزمة ضخمة وغير معروفة"

    © AP Photo / Hermann J. Knippertz
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202007311046157565-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9---/

    حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة على الأطفال بسبب أزمة صحية "ضخمة وغير معروفة حتى الآن"، تتسبب بمعاناة أكثر من 800 مليون طفل حول العالم.

    وأشار تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة "بيور أيرث" غير الحكومية إلى وجود حالات تسمم بين الأطفال بسبب انتشار معدن الرصاص في المياه والهواء.

    جيش من التماثيل الأفارقة
    YouTube.com
    قبل قطع الشجرة الأخيرة... علماء يتوقعون نهاية قريبة جدا للحضارة البشرية
    ونوه التقرير إلى أن نصف الأطفال الضحايا الذين يموتون بهذا التسمم يعيشون في مناطق جنوب آسيا، وأن هذا التلوث ناتج في أغلب الأحيان عن إعادة تدوير بطاريات السيارات "بطريقة غير مهنية"، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص، بحسب "يورو نيوز".

    وبدورها قالت المديرة العامة لليونيسف هنرييتا فور، في بيان صادر عن المنظمة، الخميس الماضي، إنه مع ندرة الأعراض المبكرة، يؤدي الرصاص "بصمت" إلى إنهاك نمو وصحة الأطفال، بالإضافة إلى "ما هناك من عواقب مميتة" لهذا التسمم.

    وبحسب التقرير فإن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال، لديه مستوى من الرصاص في الدم يزيد أو يساوي 5 ميكروغرام لكل ديسيلتر، وهو مستوى "يجب التحرك عنده".

    حوالي 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لديهم هذه النسبة المرتفعة من الرصاص في دمائهم.

    وشدد التقرير على أن سبب ذه الحالة المرضية عائد إلى "إعادة التدوير غير المصرح بها"، والتي لا تنسجم مع "معايير بطاريات الرصاص الحمضية وهي أحد الأسباب الرئيسية للتسمم بالرصاص بين الأطفال".

    جراثيم
    © Fotolia / Giovanni Cancemi
    نصف سكان الأرض مصابون... جرثومة المعدة خطيرة الأعراض والأطعمة التي تحاربها... صور
    وبينت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال يعيشون في "البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي شهدت زيادة في عدد المركبات بثلاثة أضعاف منذ عام 2000".

    وحول الطريقة التي تتسبب فيها البطاريات بالمشكلة الصحية، أشارت اليونيسيف إلى أن العاملين في عمليات التدوير هذه يقومون غالبا "بفتح علب البطاريات ويفرغون الأحماض وغبار الرصاص في الأرض"، ثم يقومون بإذابة الرصاص المستخرج من البطاريات في أفران غير مجهزة ومفتوحة "تنبعث منها أبخرة سامة تنشر السموم في المجتمع المحيط"، والذي يصل في النهاية إلى الأطفال.

    وبالإضافة إلى البطاريات المعاد تصنيعها نوهت المنظمة إلى وجود عدة مصادر لهذا التسمم منها الأنابيب المستخدمة في نقل المياه المصنعة من الرصاص أو عمليات استخراج الرصاص أو بعض أنواع الدهانات التي يدخل فيها الرصاص.

    ويدخل الرصاص إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو البلع وينتشر في الدماغ والكبد والكلى والعظام، وتسبب الكميات الكبيرة منه حدوث اضطرابات حادة وخطيرة في الكلى والجهاز العصبي والأجهزة التناسلية والكلى.

    انظر أيضا:

    تستكشف الحضارات الأخرى... عالم مغربي يشرف على إطلاق مركبة "ناسا" إلى المريخ... صور وفيديو
    جدل في أمريكا بعد تصوير ضابطتين تدخنان النرجيلة بجانب الاحتجاجات... صور وفيديو
    منها التسمم... أضرار كارثية قد يسببها زيادة اليود في الجسم
    قبل قطع الشجرة الأخيرة... علماء يتوقعون نهاية قريبة جدا للحضارة البشرية
    نصف سكان الأرض مصابون... جرثومة المعدة خطيرة الأعراض والأطعمة التي تحاربها... صور
    إطلاق مركبة الفضاء "بيرسفيرانس" للبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ... فيديو وصور
    الكلمات الدلالية:
    بطاريات, الرصاص, تسمم, الأطفال, منظمة اليونيسيف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر جوي للمصلين أثناء صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر (كيبايوران) في جاكرتا، إندونيسيا، 31 يوليو 2020
    كيف احتفل مسلمو العالم بعيد الأضحى في ظل الوباء
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    المزيد من العقوبات ضد إيران
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك