روحاني: عيد الأضحى تجسيد لوحدة مسلمي العالم

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن عيد الأضحى هو تجسيد لوحدة مسلمي العالم.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي، برهم صالح: "نؤكد على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين إيران والعراق والتعجيل بتنفيذ الاتفاقية الإيرانية العراقية"، وذلك حسبما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.

وأشار روحاني إلى العلاقات الودية والتاريخية بين إيران والعراق، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات والتعاون بينهما وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

من جانبه أشاد الرئيس العراقي، برهم صالح، بالتعاون بين طهران وبغداد، مؤكدا: "أن التطور الشامل للعلاقات والتعاون مع إيران هو مبدأ غير قابل للتغيير في السياسة الخارجية العراقية".

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد قال في خطاب له صباح اليوم بمناسبة عيد الأضحى، إن: "قتل أمريكا للجنرال سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين".

وكان خامنئي قد قال، في وقت سابق، بأن "القوات الأجنبية تعجز عن المساس بالعلاقات الأخوية القائمة بين هذين البلدين الجارين والعريقين".

بينما كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد خلال زيارته إلى طهران قبل نحو أسبوع، أن: "إيران تريد عراقا مستقلا وقويا، مؤكدا: "أن علاقات إيران والعراق أخوية بمعنى الكلمة في ظل القواسم المشتركة الكثيرة في المجالات التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية".