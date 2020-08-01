إيران تفكك خلية إرهابية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها

أعلنت إيران، اليوم السبت، تفكيك خلية تنشط ضدها في البلدان المجاورة وداخل البلاد وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

طهران - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية في بيان، اليوم، أنه "تم تفكيك خلية إرهابية تسمى "تندر" تتخذ من أمريكا مقرا لها واعتقال قائدها".

وأضافت الوزارة أن مجموعة تندر تم تأسيسها عام 2004 بزعامة شخص يسمى "فتح الله منوجهري" الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية خلال عام واحد".

وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء شخص آخر يسمى جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.

وتابعت أن "هذه المجموعة قامت بعمل إرهابي ضد مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى استشهاد 14 شخصا وجرح 215 آخرين، وكانت تنوي القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد خلال الفترة الماضية".