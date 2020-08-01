إيران تعلن احتجاز زعيم معارض مقيم في أمريكا لعلاقته بتفجير 2008

أعلنت إيران اليوم السبت، أن أجهزة مخابراتها احتجزت زعيما لجماعة مؤيدة للملكية، مقيما في الولايات المتحدة، اتهمتها بالوقوف وراء تفجير وقع عام 2008 وأسفر عن مقتل 14 شخصا.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني ذلك عن بيان لوزارة الاستخبارات لم يذكر كيف أو أين أو متى وقع الاعتقال. وذكر البيان أن الاعتقال جاء بعد "عملية معقدة".

وقال البيان "جمشيد شارمهد العقل المدبر لعصابة تندر (رعد) الإرهابية، الذي قام بتدبير أعمال مسلحة وإرهابية في إيران انطلاقا من أمريكا، اعتقل في أعقاب عملية معقدة وهو الآن في أيدي (ضباطنا) الأقوياء".

ولم تؤكد الجماعة نبأ الاعتقال. وردا على ما وصفته بتقارير عن "خطف" شارمهد، قالت الجماعة على موقعها الالكتروني إنها لم تتأكد من صحة "الروايات التي ترددها شبكات مختلفة"؛ وفقا لـ "رويترز".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سيد عباس موسوي، على خلفية اعتقال متزعم خلية "تندر" الارهابية من قبل وزارة الأمن الإيرانية: إن الكيان الأمريكي يتحمل مسؤولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيراني ويريقون دماء مواطنينا. وفقا لوكالة "إرنا".

وذكر بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية أن شارمهد دبر ووجه انفجارا في مركز ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد عام 2008 أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 215.