السلطات الأفغانية تفرج عن 317 سجينا من "طالبان"

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، إطلاق سراح 317 سجينا من عناصر حركة طالبان من سجن في إقليم بروان.

ونشر مجلس الأمن القومي في صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 317 من سجناء حركة طالبان في اليومين الماضيين من إقليم باروان وأقاليم أخرى، ليصل الإجمالي إلى 4917".

— Office of the National Security Council (@NSCAfghan) August 2, 2020

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني قد أصدر أمس الأول الجمعة أمرا بإطلاق سراح عدد إضافي وهو 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

وفي وقت سابق أرسلت واشنطن مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في مهمة من أجل عقد محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.