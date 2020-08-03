رئيس وزراء اليابان يتوقف عن ارتداء الكمامات الحكومية

ظهر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لأول مرة من دون ارتداء كمامة التي تنتجها الحكومة بعد انتقادات لسوء جودتها.

وحسب المصادر المحلية، أصبحت كمامات من إنتاج شركات خاصة متاحة وهي مريحة مقارنة بالكمامات الحكومية الصغيرة والتي لا تغطي الجزء السفلي من الوجه بشكل جيد.

終於連安倍本人都頂唔順安倍口罩

Japanese government distributed masks, dubbed "Abe's mask", are so unbearable that even Abe stop wearing themhttps://t.co/HKV2PWOi0v — Pseudo Intellectual_HK (@PIHK16) August 3, 2020

وقال مصدر في مكتب الوزراء، أن آبي سيرتدي الآن كمامات مختلفة الإنتاج.

وتم إصدار الكمامات القابلة للغسل المثيرة للجدل في أبريل/نيسان وقد اكتسبت شهرة سيئة لجودتها المنخفضة والتوصيل البطيء وحتى الآن تم توفير 130 مليون كمامة للأسر في جميع أنحاء البلاد.