وفاة مهندس اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية والحائز على جائزة نوبل

أعلن الحزب الاشتراكي العمالي في إيرلندا الشمالية وفاة جون هيوم مهندس اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في أيرلندا الشمالية عام 1998 والحاصل على جائزة نوبل للسلام عن دوره في إنهاء العنف الطائفي الذي استمر 30 عاما.

وهيوم ناشط كاثوليكي مخضرم في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية يُنسب إليه الفضل في بدء مفاوضات السلام في الإقليم البريطاني الذي عانى من سفك الدماء في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وتقاسم هيوم جائزة نوبل للسلام مع رئيس وزراء الإقليم في ذلك الوقت ديفيد تريمبل زعيم حزب أولستر الوحدوي البروتستانتي.

وقالت أسرة هيوم إنه توفي في دار للرعاية في بلدته لندنديري في الساعات الأولى من، صباح اليوم الاثنين، عن عمر 83 عاما. وفقا لـ "رويترز".

وقال توني بلير، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا وقت إبرام اتفاق السلام الإيرلندي، في بيان "جون هيوم كان نجما سياسيا ساطعا وصاحب رؤية رفض الاعتقاد بأن المستقبل يجب أن يكون مثل الماضي. إسهامه في سبيل السلام في أيرلندا الشمالية كان ملحميا".

I don’t think the people of the North will ever have enough words to properly articulate their gratefulness for this man’s tireless work, dedication and perseverance for peace in Northern Ireland. We owe this man and his memory the world. Ar dheis Dé go raibh a anam #JohnHume ❤️ pic.twitter.com/ibTXxKXZXZ — Rónán Foley (@ronanfoley0) August 3, 2020

وأثنى تريمبل على مساهمة هيوم الكبيرة في عملية السلام وقال لراديو أولستر التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين "منذ اللحظة الأولى للمشاكل كان جون يحث الناس على الالتزام بقضيتهم سلميا وينتقد دائما من لم يدركوا أهمية السلام".