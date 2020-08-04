بالفيديو...نبتة تعيد الخاتم الذهبي لصاحبه بعد أشهر من فقدانه

وجدت مواطنة أمريكية خاتم الذهب التاريخي الذي يعود للعائلة في مكان غير متوقع، وذلك بعد أشهر طويلة من محاولات التفتيش التي كانت تنتهي بالفشل واليأس.

وذكر موقع "UPI" الأمريكي أن ماديسون كوبر من ولاية مين الأمريكية نجحت في إيجاد الخاتم الذهبي المفقود على غصن نبتة التوم المزروعة في الحديقة الخلفية للمنزل.

وأشارت ماديسون أنها قامت بحملة تفتيش واسعة في المنزل خلال الأشهر 9 الماضية لإيجاد الخاتم المفقود الذي كان يعتبر إرثا تتناقله الأجيال في العائلة.

وتذكرت ماديسون أنها فقدت خاتمها في اليوم الذي كانت تعمل في الأرض، مشيرة إلى أنها وجدت الخاتم بعد أن نبت غصن لامع ظهر من خلاله أن الخاتم معلق عليه.