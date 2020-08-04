الهند تتأهب في منطقة كشمير عشية ذكرى إنهاء الحكم الذاتي للمنطقة

وذكرت وكالة "رويترز"أن السلطات الهندية فرضت حظر التجول في سريناجار حتى يوم الأربعاء، بناء على أمر حكومي بعد تقارير أمنية عن احتجاجات عنيفة محتملة.

وأنهت الحكومة الهندية وضع جامو وكشمير كولاية وذلك بإنشائها منطقتين تسيطر عليهما الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى فصل منطقة لاداخ ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يهيمن عليها البوذيون.

وكانت جامو وكشمير الولاية الهندية الوحيدة التي تسكنها أغلبية مسلمة في الدولة التي يغلب على سكانها الهندوس.

وخاضت الهند وباكستان اثنتين من ثلاث حروب بينهما بسبب كشمير وصارت المنطقة المتنازع عليها والتي تقع في جبال الهيمالايا بؤرة نزاع ساخن من جديد بين الدولتين النوويتين في العام الماضي.

وقال حاكم منطقة سريناجار في أمر عام إن الشرطة تلقت معلومات أفادت بأن الجماعات الانفصالية، ومن بينها الجماعات المدعومة من باكستان، تعتزم تنظيم "يوم أسود" غدا الأربعاء، وإن هناك خطرا على الأرواح والممتلكات.

وقالت حكومة مودي إن الخطوة التي اتخذتها في أغسطس/ آب الماضي، كانت ضرورية لتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحقيق التكامل على الوجه الأمثل بينها وبين باقي أجزاء الهند.