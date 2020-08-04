الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية نرويجية فوق بحر بارنتس

انطلقت إحدى المقاتلات الروسية من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالأسطول الشمالي لاعتراض طائرة استطلاع نرويجية تابعة للحرب الإلكترونية، مما اضطرها للابتعاد عن الحدود الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء:

"في الرابع من شهر آب/أغسطس، رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس، وقد انطلقت مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالأسطول الشمالي لاعتراضها".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب على مسافة آمنة من الهدف الطائر للتعرف عليه، وتبين أنها طائرة استطلاع تابعة للحرب الإلكترونية من طراز فالكون 20 تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرة عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها..."

ومنذ أيام قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" بالتحليق، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق المياه الدولية في البحر الأسود.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى رصد قوات الدفاع الجوي الروسية لهدف طائر يقترب من الحدود الروسية في السابع والعشرين من تموز/ يوليو.

وجاء في البيان: "قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية العسكرية بالتحليق لاعتراض الهدف الطائر. وقام طاقم المقاتلة بالاقتراب من الهدف على مسافة آمنة للتعرف عليه، وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون".