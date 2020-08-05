باكو تعلن انتهاء مرحلة جديدة من مناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020"

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الانتهاء من مرحلة أخرى من التدريبات التكتيكية المشتركة الأذربيجانية - التركية "النسر التركي الأذربيجاني 2020"، التي تجريها قوات البلدين في أذربيجان.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة قامت بتنفيذ المهام المسندة خلال تمارين الطيران التكتيكية بنجاح من قبل أطقم طائرات الهليكوبتر.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين، كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع على أهداف افتراضية للعدو.

وتجرى المناورات التي انطلقت الأربعاء الماضي، في العاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، ومن المقرر أن تستمر حتى العاشر من أغسطس/ آب الجاري.

Azerbaycan’da devam eden #TurAz Kartalı Tatbikatı’nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/efOM4S7uPI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020

يأتي ذلك، في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية مناوشات بين قوات الجانبين في المناطق الحدودية بينهما.