واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الضغط على المعارضة في بيلاروس

أعلنت المرشحة لمنصب سفير، لدى مينسك، جولي فيشر، أن الولايات المتحدة قلقة من أن السلطات البيلاروسية تواصل "اعتقال المعارضة والضغط عليها" وتقيد حرية الصحافة والمجتمع المدني.

وقالت فيشر اليوم الأربعاء: "ما زالت هناك مشكلة في مسألة حقوق الإنسان في بيلاروس.. ما زلنا قلقين من أن السلطات البيلاروسية تواصل الاحتجاز والضغط على المعارضة وتقييد الصحافة والمجتمع المدني وبعض الأقليات الدينية".

وأضافت: "على الرغم من الحوادث العديدة خلال الحملة الانتخابية الحالية"، فقد شهدت الولايات المتحدة اتجاهاً نحو "تحسينات معتدلة" في تعاملها مع المعارضة السياسية".

وكانت السلطات البيلاروسية قد اعتقلت يوم الجمعة 19 حزيران/ يونيو، فيكتور باباريكو الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في شهر آب/ أغسطس الجاري.

وتم اعتقال المصرفي السابق فيكتور باباريكو البالغ من العمر 56 عاما بتهمة تورطه في جرائم مالية .