احتجاز رهائن داخل بنك شمالي فرنسا..فيديو

احتجز مسلح، اليوم الخميس، خمس رهائن في فرع بنك في مدينة لوهافر شمالي فرنسا.

وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية أن المسلح الذي يحتجز رهائن في مصرف بمنطقة لو‭ ‬هافر في شمال البلاد أطلق سراح شخص ثالث اليوم الخميس ولا يزال يحتجز ثلاث رهائن آخرين.

🔴 EN DIRECT - Prise d'otage au Havre : un otage aurait réussi à s’échapperhttps://t.co/Ferzgzblip pic.twitter.com/Jdoo76OKQ4 — BFMTV (@BFMTV) August 6, 2020

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفرنسية أن المشتبه به في واقعة لو هافر عمره 34 عاما ويحمل سلاحا ومعروف أنه يعاني من مشاكل نفسية شديدة.

ووفقا لصحيفة" لو فيغارو" الفرنسية، فإن المحتجز أخذ الرهائن في وسط المدينة من الساعة 4.45 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما فرضت قوات الأمن حراسة أمنية مشددة حول البنك.