إعلام: إسرائيل تعيش أزمة سياسية وانتخابات رابعة للكنيست تلوح في الأفق

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الائتلاف الحكومي يعيش أزمة سياسية بسبب الخلاف بين الحزبين الحاكمين " الليكود " و"كاحول لفان" (أزرق أبيض)، حول تمرير الميزانية العامة.

وأفادت الصحيفة بأن الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف الحكومي، قد تؤدي إلى حل الحكومة، والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست نهاية العام الجاري، وذلك بسبب عدم المصادقة على الميزانية العام للعام المقبل، حتى الآن، حيث يرغب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المصادقة على ميزانية لعام واحد فقط، في حين يصر وزير الدفاع، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.

ويشار إلى أن هناك خلافات كثيرة ومختلفة بين نتنياهو وغانتس، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية في شهر مايو/آيار الماضي، على رأسها كيفية مواجهة جائحة كورونا، حيث يريد غانتس إدارة أزمة الفيروس من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يرفضه نتنياهو نفسه.