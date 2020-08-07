انشطار طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" بعد هبوطها في الهند

وقال موقع "أفييشن نيوز" إن الطائرة كانت قادمة من دبي وهبطت بالفعل على المدرج ثم تحطمت بعد هبوطها في مطار كاليكوت الدولي في الهند.
Horrible visuals.Air India flight crash lands at Calicut airport...#Calicut @airindiain #airindia pic.twitter.com/nIfrlCU7cc
— Manas Pattanaik (@Iam_Manas07) August 7, 2020
ونقلت رويترز عن مسؤول بالشرطة قوله بأن هناك أنباء عن وفاة شخصين وإصابة 35 في حادث طائرة "إير إنديا إكسبريس".
من جانبه، أكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.
وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها، وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.
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