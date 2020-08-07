ترامب يعلن مشاركته في مؤتمر عبر الهاتف لدعم لبنان 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأحد مع زعيمي فرنسا ولبنان ودول أخرى لبحث تداعيات الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت.

وقال ترامب على تويتر اليوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس اللبناني ميشال عون وأبلغه بأن ثلاث طائرات كبيرة في طريقها إلى لبنان محملة بإمدادات طبية وأغذية ومياه وأطباء وممرضين ومسعفين.

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، إرسال مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني، إثر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد ترامب للرئيس اللبناني مشاركته في مؤتمر باريس، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

يشار إلى أن إيمانويل ماكرون هو أول رئيس دولة يزور لبنان، بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء الماضي، مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا، وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.