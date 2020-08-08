‏ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة إذا فزت في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه إذا فاز بالانتخابات فإن واشنطن ستبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي الأمريكية: "إذا فزنا، فسنعقد صفقات مع إيران بسرعة كبيرة. وسنعقد صفقات مع كوريا الشمالية بسرعة كبيرة".

وأضاف: إذا لم أفز في انتخابات 2016، لكانت بلادنا في حرب مع كوريا الشمالية الآن".