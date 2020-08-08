المغنية مادونا تعلن عن تضامنها مع كارثة انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

عبرت النجمة والمغنية العالمية ​مادونا​ عن تضامنها مع لبنان بعد انفجار ​مرفأ بيروت​، معربة عن حزنها الشديد وتأثرها بالوضع الحالي في البلاد.

ونشرت مادونا على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو، كان انتشر بشكل كثيف بين المتابعين، تظهر فيه سيدة لبنانية وهي تعزف على البيانو وسط الحطام الذي لحق بمنزلها نتيجة الانفجار.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This video breaks my heart................💔 #prayforlebanon 🇱🇧 🇱🇧 Публикация от Madonna (@madonna) 6 Авг 2020 в 3:04 PDT

وعلّقت مادونا على الفيديو قائلة:"هذا الفيديو يحطم قلبي".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.