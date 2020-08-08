الخارجية الإثيوبية: استئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، اليوم السبت، إن مفاوضات سد النهضة، سيتم استئنافها، يوم الاثنين، المقبل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريحات مفتى، جاءت خلال مؤتمر صحفي.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن أديس أبابا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية.

وتابع: "قطع الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية بإثيوبيا لا يلحق بإثيوبيا تأثيرا، بل أمريكا هي التي تتأثر به".

وعلق مفتى على زيارة وزير الخارجية المصري لأرض الصومال، وما تم ترويجه من افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا، بالقول: "إقامة مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر على أثيوبيا سلبا"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها".

وأضاف: "الإثيوبيون العالقون في دول الشرق الأوسط والسودان تم إعادتهم، وتجمع الخارجية الاثيوبية معلومات عن الإثيوبيين المقيمين في بيروت".