400 دولار أسبوعيا لإعانات البطالة بدلا من 600... ترامب يوقع 4 أوامر لتحفيز الاقتصاد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، 4 قوانين تنفيذية جديدة، مخصصا في أحدها بدفع 400 دولار أسبوعيا لإعانات البطالة المعززة.

في تصريحات له من خلال تواجده بنادي الغول في نيوجيرسي، قال ترامب "إنني أتخذ إجراءات لتقديم 400 دولار إضافي أو زيادة في الأسبوع ومزايا موسعة، 400 دولار".

وحول سبب تخفيض المبلغ من 600 دولار الى 400 قال ترامب "هذا هو المال الذي يحتاجون إليه، هذا هو المال الذي يريدونه، وهذا يمنحهم حافزا كبيرا للعودة إلى العمل"، مضيفا بأنه كانت هناك صعوبة مع الرقم 600، لأنه كان حقا محبطا".

وتشمل الأوامر الثلاثة الأخرى التي وقعها إجازة ضريبية على الرواتب للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100 ألف دولار في السنة، إضافة إلى تمديد وقف الإخلاء وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.

وحول طريقة الدفع قال ترامب، إن الحكومة الفيدرالية ستدفع 75٪ من ذلك، تاركا الأمر للولايات لدفع الـ 25٪ المتبقية. ولم يحدد من أين ستأتي الأموال الفيدرالية، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".

وكان ترامب، قد قال في وقت سابق، أنه يتوجب على المواطنين الأمريكيين أن يضعو أمريكا على عرش قلوبهم.

جاء ذلك في تصريح نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، جاء في: "الرئيس دونالد ترامب: يجب أن نضع أمريكا على عرش قلوبنا، يجب أن نحافظ على الحرية حية في أرواحنا".