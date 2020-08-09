بولتون عن انفجارات إيران: نأمل أن يستمر المسؤول عنها في عمله

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، على سلسلة الانفجارات التي اجتاحت إيران الشهر الماضي.

وذكر بولتون في حوار مطول مع صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أمس السبت، أنه لا يعرف من المسؤول عن سلسلة التفجيرات في إيران، لكنه يآمل أن يستمر من يقوم بتلك التفجيرات في عمله، مدعيا أنه من المهم إظهار أنه لا يوجد مكان في إيران لا يمكن الوصول إليه، وبأنه على المجتمع الدولي معرفة ما تقوم به إيران من برنامج نووي.

وأفاد بولتون في حواره بأن إيران تقوم بترسيخ وجودها في سوريا، وتقوم بتسخين الأوضاع على الجبهة الشمالية لإسرائيل، وبأن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية قد ساهم بشكل كبير في تصعيد الأعمال العدائية من جانب الإيرانيين.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إلى أن ترامب معروف بتغيير طباعه وآرائه بين الحين والآخر، وأنه رغم فرضه للعقوبات على إيران، فإنه يمكن أن يوقع اتفاقا جديدا مع طهران.

واستشهد بولتون بأن ترامب كاد أن يلتقي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العام الماضي، خلال قمة السبع الكبار، عبر وساطة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ثم عدل عن فكرته في أخر لحظة.

يشار إلى أنه بعد انفجار منشأة نطنز النووية، الشهر الماضي، شهدت عدة مدن إيرانية سلسلة من الانفجارات والحرائق التي وصفت بالغامضة، حيث شكك البعض في أن تكون طبيعية، وإنما متعمدة وتقف خلفها دول أعداء لطهران.