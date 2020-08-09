مقتل 5 أشخاص جراء فيضانات في اليونان

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بإدارة الإطفاء قولهم: "إن معظم الضحايا، وبينهم رضيع، عُثر عليهم‭‭‭ ‬‬‬‬في منازلهم أو قريبا منها في إيفيا بشمال شرق أثينا، وأضافوا أن السلطات لا تزال تبحث عن شخصين أُبلغ عن فقدهما".

— Catherine Karelli (@cskarelli) August 9, 2020

وأجلت السلطات عشرات الأشخاص وأنقذت ثمانية بواسطة طائرة هليكوبتر بينما غمرت المياه الطرق في منطقة فاض فيها نهر على ضفافه. وحركة النقل معطلة إلى حد بعيد.

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، الذي زار المنطقة، للصحفيين "لقد واجهنا ظاهرة لم نشهدها من قبل".

— Champagne Papadopoulos 🍾🇬🇷 (@DIAS) August 9, 2020

وأضاف أن الضرر الذي سببته العاصفة كان هائلا في مناطق معينة في وسط إيفيا. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة اليوم.

ولقي 24 شخصا حتفهم عندما اجتاحت سيول بلدة ماندرا غربي أثينا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كما توفي سبعة أشخاص في عاصفة عاتية غير معتادة بشمال اليونان في يوليو/ تموز 2019.