بيلاروس... الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينسك... فيديو

أطلقت الشرطة البيلاروسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري المعارضة وسط العاصمة مينسك.

مينسك- سبوتنيك. وتشهد شوارع العاصمة مواجهات وكر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الموالين للمعارضة، فيما يستخدم بعض المحتجين أقنعة طبية لحماية أنفسهم من الغاز.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات.

وبدأ المتظاهرون في بناء حاجز من علب القمامة وغيرها من الوسائل المتاحة في محاولة منهم لمقاومة تفريق المسيرة، حيث يركع البعض أمام شرطة مكافحة الشغب حتى لا يقوموا بضربهم.

وتم إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، يوم الأحد، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فإن رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو، يتفوق بنسبة 81.35 في المئة، يليه سفيتلانا تيكانوفسكايا بنسبة 8 في المئة. وبدأت الاحتجاجات غير المصرح بها في عدد من المدن البيلاروسية.