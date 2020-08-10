ترامب يتعهد بتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال إحاطة إعلامية، إن "العديد من الدول ترغب بالمساعدة".

وأضاف ترامب ردا على سؤال بشأن حجم المساعدات الأمريكية، قائلا "مهم للغاية"، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأوضح الرئيس الأمريكي أيضا، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت.

President Trump on Lebanon: "We've got to help them. A lot of countries are going to be helping." pic.twitter.com/djEB5DWdGp — The Hill (@thehill) August 10, 2020

يذكر أن الرئيس الأمريكي، شارك الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.



هذا وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد، بحشد "موارد مهمة" لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما تعهدت بأنها لن تخذل الشعب اللبناني.

وشهد لبنان، انفجارًا مدويًا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيل ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.



واقتحم المحتجون عددا من مباني الوزارات والمؤسسات القومية في لبنان، وهو ما أعقبه استقالة عدد من أعضاء البرلمان ووزراء في الحكومة.