الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ردا على عقوبات هونغ كونغ

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين تتهمهم بالتدخل في شؤون هونغ كونغ في وقت تشهد فيه المقاطعة الخاضعة للإدارة الصينية أزمة تتهم فيها واشنطن بكين بتقويض استقلال هونغ كونغ.

القاهرة - سبوتنيك.وقال متحدث وزارة الخارجية، زاو ليجيان، إن العقوبات شملت عضوي الكونغرس ماركو روبيو وتيد كروز.

جاء ذلك بعد توقيع الولايات المتحدة عقوبات، الجمعة الماضية، على 11 فردا على خلفية ما وصفته بـ "مساعي لتقويض استقلال هونغ كونغ".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الفائت، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردا في هونغ كونغ، وذلك "ردا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة".

تستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام، ومفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل.

كما استهدفت أيضا وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي للمنطقة الإدارية الخاصة، إريك تسانغ، ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) شيا باولونغ، ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة تشانغ شياو مينغ.