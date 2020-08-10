العثور على "سفينة" غامضة قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية...صور

اكتشف مستخدمو الإنترنت جسمًا عملاقًا يشبه السفينة على بعد 100 ميل من ساحل القارة القطبية الجنوبية. يبلغ طول السفينة الجليدية الغامضة 400 قدم. وفقًا لصحيفة ديلي ميل، عثر على السفينة أحد مستخدمي Google Earth.

أوضح الرجل: "أراقب كل شيء من قاع البحر إلى الفضاء".

في الصور المنشورة، يمكن أن نرى كتلة من الجليد تشبه سفينة سياحية ضخمة.

قال الرجل: "للوهلة الأولى، قد تعتقد أن هذا جبل جليدي، لكن إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن تفهم أن هذه "السفينة" بنيت عن قصد".

ينقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول ما قد يكون هذا. كتب بعضهم أن النازيين نسوا السفينة في القارة. وبعضهم الآخر واثق من أن السفينة بنيت للأثرياء الذين سيتم إجلاؤهم عليها في حالة وقوع كارثة عالمية.

كتب أحدهم: "قبل عامين، قيل لي إنه يوجد في مكان ما سفن تم بناؤها لإنقاذ الأغنياء والأقوياء عندما ضرب زلزال كبير جزر الكناري".

تعتقد مجموعة أخرى أن السفينة تنتمي إلى إحدى الحضارات القديمة. ومع ذلك، من أين جاءت هذه السفينة بالضبط، في الواقع، لا يزال لغزا.