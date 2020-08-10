الأردن... الإفراج عن مراسل "الأناضول" بعد فترة وجيزة من توقيفه

أفرجت السلطات الأردنية، مساء أمس الأحد، عن مراسل وكالة "الأناضول"، ليث الجنيدي، بعد توقيفه لساعات، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية لمعلمين، في محافظة إربد شمالي المملكة.

وقال الجنيدي، فور الإفراج عنه، بحسب وكالة أنباء "الأناضول": إنه "تعرض للاعتداء وسوء المعاملة أثناء اعتقاله، رغم إظهاره لكل من البطاقة الصحفية واعتماد هيئة الإعلام الأردني".

وأضاف الجنيدي إن "مديرية الأمن العام الأردنية اعتذرت عما حدث" ، مشيرا إلى أن السلطات وصفت اعتقاله بأنه "خطأ غير مقصود".

وأشار إلى أنهم "أعادوا له هاتفه الشخصي، وأكدوا بأنهم سيعيدون كاميرته فور العثور عليها".

ونوه الجنيدي إلى أن "إطلاق سراحه جاء بعد تدخل السفارة التركية ونقابة الصحفيين الأردنيين ولجنة حماية الصحفيين".

وتظاهر مئات المعلمين الأردنيين، يوم الأحد، في إربد لمطالبة السلطات بإلغاء القرارات الأخيرة ضد نقابتهم والإفراج عن أعضائها المعتقلين.

وكان المدعي العام الأردني قد أمر، الأسبوع الماضي، بوقف نقابة المعلمين وإغلاق مقرها واعتقال 13 من أعضاء النقابة.

وقررت محكمة أردنية، الأحد، حظر النشر في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، بحسب الوكالة الرسمية "بترا".