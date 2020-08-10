انفجار كبير يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل... فيديو وصور

كشف رجال الإطفاء في مدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بعد وقوع انفجار كبير طال عدة منازل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت خدمة الإطفاء في بالتيمور، إنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

The explosion involved several houses in the area of the 6500 block of Reisterstown Road.https://t.co/0bRBjZwx7a pic.twitter.com/Dh3rsVCFPb — ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) August 10, 2020

وفي حين أظهرت الصور المتداولة والتي نشرها الحساب الرسمي للخدمة، منزلًا محطمًا تمامًا، أكد رجال الإنقاذ إن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt — UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020

وبحسب تلفزيون "دبليو بي إف إف" التابع لشبكة "فوكس"، فإن الانفجار الغازي شمل 3 منازل، وحالة الوفاة هي لامرأة بالغة، فيما حوصر 5 أشخاص على الأقل بصحبتهم أطفال تحت الأنقاض.

A massive explosion in Baltimore just now has left 1 dead and several people injured. People are reportedly trapped in the rubble pic.twitter.com/tDqXclDU5O — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 10, 2020

فيما قالت صحيفة "بالتيمور صن" إن الانفجار الذي وقع في شمال غربي المدينة، ألحق أضرارًا بالعديد من المنازل والبنايات المجاورة.

Rescuers are communicating with one person still trapped. #BCFDSRO Special Rescue Operations Team is working to get to the person.



One person has been pronounced dead on scene. @baltimoreoem & @MyBGE are on scene as well. pic.twitter.com/7tTyqOcMC3 — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

وقال رجال الإنقاذ إن الانهيار الناتج عن الانفجار أثار إنذارًا من الدرجة الثانية، فيما يواصل رجال الطوارئ والعاملين بالإسعاف والكهرباء والغاز العمل على معالجة الموقف وانتشال المحاصرين.