هبة مالية بملايين الدولارات من كندا للبنان

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نحو 25 مليون دولار كندي ( نحو 18.7 مليون دولار أمريكي) لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في بيان: "سيتم تخصص 25 مليون دولار كندي ( نحو 18.7 مليون دولار أمريكي) لدعم لبنان".

هذا وقد خصصت الحكومة الكندية في وقت سابق مبلغ 5 ملايين دولار لمساعدة المتضررين من انفجار في بيروت، منها مساعدة أولية بقيمة 1,5 مليون دولار للصليب الأحمر اللبناني من خلال الصليب الأحمر الكندي الذي لبى مبادرة مجموعة من الشبان الكنديين من أصول لبنانية، بالتنسيق والتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني لإيصال التبرعات لمساعدة مصابي انفجار بيروت.

هذا وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته مساء أمس، مؤكدا أن الانفجار الذي ضرب بيروت وفجر مشاعر الغضب لدى المواطنين كان نتيجة للفساد المستشري.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل أكثر من 158 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.