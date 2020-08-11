قبل ساعات من جلسة التصويت... إيران تقدم توصیاتها الأخیرة إلى أعضاء مجلس الأمن

قال محمود واعظي، مدیر مكتب الرئیس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن "أعضاء مجلس الأمن یواجهون اختبارا کبيرا لإظهار استقلالیة تصویتهم".

وعلق واعظي، على اجتماع مجلس الأمن، الیوم الثلاثاء، بشأن الطلب الأمريكي بتمدید حظر التسلح ضد إيران، قائلا: إن "أعضاء مجلس الأمن یواجهون اختبارا کبیرا لإبداء استقلالیة تصویتهم والرد السلبي علی ضغوط النظام الأمریكي لفرض إرادته علی إیران وانتهاك قرار 2231 وانهیار الاتفاق النووي"، حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

من جانبه، قال مندوب إیران الدائم لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجي، إن "الولایات المتحدة لجأت إلی إرهاب إیران والتنمر في مجلس الأمن الدولي لكسب التأیید لقرارها غیر الشرعي".

وقال روانجي، "لجأت الولایات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بشكل فعال إلی التخویف من إیران والغطرسة لكسب التأیید لقرارها اللاشرعي المعارض للقرار 2231 وتسعی بشکل غیر قانوني إلی تمدید حظر التسلح ضد إیران"، مضيفا أنه "یجب علی المجلس مرة أخری رفض التنمر والنزعة الأحادیة الأمریكیة کما أبدی رفضه عندما قدمت قرارها".

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت مساء اليوم الثلاثاء، على اقتراح أمريكي بتمديد حظر التسلح على إيران، في خطوة يتوقع أن تعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال الأربعاء الماضي، إن "الولايات المتحدة ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الجاري، مشروع قرار يدعو لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران". وأبلغ بومبيو، الصحفيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.