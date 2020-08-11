مدير مكتب الرئاسة الإيرانية لدول الخليج: لا تنصاعوا لإملاءات أمريكا

وصف مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، الوجود الأمريكي في المنطقة بأنه غير شرعي ومزعزع للاستقرار؛ داعيا مجلس تعاون الخليج إلى عدم الانصياع إلى إملاءات واشنطن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها واعظي، اليوم الثلاثاء، ردا على رسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن الدولي التي طالب فيها بتمديد حظر التسلح على إيران.

وكتب واعظي "حماية أمن ومصالح الشعوب الإقليمية يعتمد على بناء الثقة والتعاون (بين دول) المنظقة".

وأضاف أنه ينبغي لمجلس تعاون الخليج ألا ينصاع إلى أمريكا، لأن تواجدها اللاشرعي لم يخلف سوى الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة".

وأكد أن الإجراء الأخير من جانب هذا المجلس سيؤدي إلى انعدام الثقة، ويعود بأكبر نسبة من الضرر على أنفسهم.

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر التسلح على إيران. وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة عباس موسوي، إنه "عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس تعاون الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد للمجلس، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.