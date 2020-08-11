فيديو مروع... هل هذه لحظة غرق قرى في إثيوبيا نتيجة ملء خزان سد النهضة

حين أعلنت إثيوبيا إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، في خظة "أحادية" رفضتها مصر والسودان، في أواخر شهر تموز/يوليو، بدأ انتشار فيديو لسيول وفيضانات على أنه لكارثة حلت بإثيوبيا.

وتظهر في الفيديو سيول جارفة تجتاح جسرا منهارا وتغمر مبان مجاورة، فيما علق متداولوه قائلين "بسبب سوء الأحوال الجوية في إثيوبيا غرقت ثلاث قرى"، مع عبارات مثل "سلموا لي على السد".

وحصد الفيديو آلاف المشاركات والتعليقات، لكن البحث عبر غوغل يقود إلى أن الفيديو ذاته منشور منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي على أنه لسيول وفيضانات اجتاحت العاصمة اليمنية صنعاء.

لحظة انفجار سد حاسك خولان على مدنية #صنعاء اللهم ألطف بحالهم الا الحوثيين وأعوانهم ان شاءالله ياخذهم السيل الى طهران ويتخلص اليمن منهم pic.twitter.com/ffvXxp8mHQ — الأمل بالله كبير (@19898Hsooon) April 13, 2020

وبالفعل تضررت محافظات صنعاء وإب وحجة ومأرب جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها اليمن في منتصف أبريل، وهو ما ينفي أن يكون له علاقة بفيضانات ناتجة عن سد النهضة.

ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها فشلت في ذلك رغم مرور هذه السنوات.

وصرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أمس الاثنين، بأن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان تأجلت إلى أسبوع بناء على طلب السودان.

وذكرت الخارجية أنه كان من المتوقع أن تقدم الدول الثلاث تقريرا إلى رئيس الاتحاد الأفريقي في غضون أسبوعين منذ اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي الذي عقد في 24 يوليو/تموز 2020، لكن مر أسبوعان دون مفاوضات فعلية بسبب طلب مصر والسودان تأجيل الاجتماعات.

وأوضح البيان أن "إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية لأن الاتفاق التفاوضي هو الخيار الوحيد".