وكالة: رتل عسكري تركي هو الرابع عشر منذ بداية الشهر يدخل إدلب

دخل رتلان عسكريان للجيش التركي، فجر الثلاثاء، إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب شمال غربي سوريا، ليصبح عدد الأرتال التي دخلت إدلب، منذ بداية الشهر الجاري 14 رتلا.

وقال مصدر خاص لـ"وكالة أنباء تركيا" إن "الجيش التركي أرسل رتلين عسكريين، دخلا من معبر كفرلوسين العسكري، وضم الرتلان عددا من الآليات العسكرية الثقيلة المدرعات ومعدات لوجستية".

وأوضح المصدر أن "معظم الأرتال العسكرية التركية تتوجه إلى جبل الزاوية جنوبي إدلب، لدعم النقاط والقواعد العسكرية التركية المنتشرة في المنطقة، ولإنشاء نقاط عسكرية تركية جديدة حسب التوقعات".

يُذكر أن الجيش التركي أنشأ عدة نقاط عسكرية جديدة في المنطقة و كان آخرها القاعدة العسكرية على تل (الراقم) بريف اللاذقية الشمالي في التاسع من آب/أغسطس الجاري، ليصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في منطقة إدلب إلى 66 نقطة.

وكانت تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية نوعية وضخمة مؤخراً إلى نقاطها العسكرية في إدلب، من خلال إدخال 80 رتلا عسكريا في 4 الأشهر الماضية، شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز "ATILGAN"، ومنظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.