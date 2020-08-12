استطلاع: غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف، اليوم الأربعاء 12 أغسطس/آب، أن غالبية الاسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وأشار الاستطلاع الذي نشرت تفاصيله وكالة "رويترز"، إلى أن دعم القوميين عزز نتائج الاستفتاء، الذين عززت موقفهم رؤية أكثر إيجابية بخصوص كيفية استجابتهم لجائحة كوفيد-19 مقارنة بلندن.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته يوغوف لصالح صحيفة "تايمز"، أن 53 في المئة من الأسكتلنديين سيصوتون لصالح استقلال اسكتلندا لو أُجري استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطلاع أُجري في يناير/كانون الثاني، وأعلى مستوى تأييد للاستقلال سجلته مؤسسة يوغوف.

وهذا أحدث استطلاع للرأي يشير إلى زيادة التأييد لاستقلال اسكتلندا وقد يعزز الدعوات لإجراء استفتاء آخر بخصوص القضية بعد أن رفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55 في المئة مقابل تأييد 45 في المئة في الاستفتاء الذي أُجري عام 2014.

ويصر الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يتولى الإدارة المفوضة في اسكتلندا، على أنه يحق له إجراء استفتاء آخر.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن استفتاء 2014 كان حاسما ويجب احترامه.

وأشار الاستطلاع إلى أن الحزب القومي الاسكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية غير مسبوقة في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات العام المقبل، مما سيؤدي إلى مواجهة محتملة بخصوص الدستور مع وستمنستر.

ويبدو أن كثيرا من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن القيادة في اسكتلندا والمملكة المتحدة بصفة عامة.

فقد اتفق نحو 72 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع على أن أداء رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن كان جيدا جدا أو جيدا إلى حد ما، بينما لم ير ذلك بالنسبة لأداء جونسون سوى 20 في المئة فقط.

وكشف استطلاع مؤسسة يوغوف أن 52 في المئة من الناخبين يرون أن اسكتلندا تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20 نقطة مئوية عندما تم توجيه ذات السؤال قبل عام.

وشارك في استطلاع مؤسسة يوغوف 1142 شخصا بالغا خلال الفترة بين 6 و 10 أغسطس/آب.