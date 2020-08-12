متعافية من كورونا في إقليم هوبي الصيني تصاب مرة أخرى بالفيروس

أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الأربعاء، أن نتيجة اختبار امرأة من مقاطعة هوبي في وسط الصين، عادت إيجابية مرة أخرى بعد أشهر من تعافيها.

وأوضح مركز "جينغتشو" المخصص لسيطرة على المرض والوقاية منه أن المرأة المصابة تبلغ من العمر 68 عاما نقلت إلى المستشفى بعد مرضها في 9 أغسطس/ آب، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال المركز إن اختبار الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وأشار المركز إلى أن المرأة سبق وأن أصيبت بالفيروس في 8 فبراير/ شباط الماضي، لكنها تعافت بعد أشهر.

وأضاف المركز الصيني أن هذه الحالة ليست جديدة وأن المرأة يتم علاجها حاليا في العزل، وجاءت نتيجة اختبار مخالطيها سلبية.