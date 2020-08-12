شرطة مكافحة الشغب في مينسك تطلق النار على مؤيدين للمتظاهرين في الشرفات

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة البيلاروسية مينسك النار على بعض المواطنين المؤيدين للمتظاهرين في شرفات المنازل.

وقام رجال مكافحة الشغب بملاحقة المتظاهرين في شارع دزيرجينسكي، بالقرب من محطة مترو "جروشيفكا"، حيث ترجل رجال مكافحة الشغب من سياراتهم وتوجهوا نحو المتظاهرين الذين فروا بعد لحظات.

وأفادت وسائل إعلام بيلاروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، باعتقال منظم أعمال الشغب والاحتجاجات التي تحصل في العاصمة مينسك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فيها وفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينو.

وذكرت قناة "ONT" البيلاروسية على صفحتها الرسمية في "تليغرام" أنه تم اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات في بيلاروس، حيث كان يقيم في فندق بالعاصمة مينسك وكان يدير فيها عمليات الاحتجاجات والمحتجين ضد السلطات الأمنية في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/ آب المضي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.